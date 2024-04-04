«Мегамаркет» займет все площади ушедшей ИКЕА

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшего из России ИКЕА во всех торговых центрах «Мега», принадлежащих Газпромбанку. Об этом сообщила пресс-служба «Мегамаркета», передает ТАСС в четверг, 4 апреля.

«Мегамаркет» арендует освободившиеся площади. Речь идет о всех 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

По мнению заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, новое сотрудничество даст «возможность разработать инновационную фиджитал бизнес-модель и привлечь в «Меги» новых посетителей, предпочитающих онлайн-покупки».