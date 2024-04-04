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    «Мегамаркет» займет все площади ушедшей ИКЕА

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    32 комментария

    Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшего из России ИКЕА во всех торговых центрах «Мега», принадлежащих Газпромбанку. Об этом сообщила пресс-служба «Мегамаркета», передает ТАСС в четверг, 4 апреля.

    «Мегамаркет» арендует освободившиеся площади. Речь идет о всех 14 торговых центрах «Мега» в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

    По мнению заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, новое сотрудничество даст «возможность разработать инновационную фиджитал бизнес-модель и привлечь в «Меги» новых посетителей, предпочитающих онлайн-покупки».

    Кроме того, партнерство позволит усилить присутствие площадок в мегаполисах и нарастить объем продаж, сократив сроки доставки, уверен генеральный директор «Мегамаркета» Сергей Малышев.

    РБК со ссылкой на «Мегамаркет» добавляет однозначности — арендуемые у «Меги» площади будут оборудованы под склады, в тестовом режиме будет работать классическая модель пункта выдачи заказов.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что имущество IKEA на 12,9 млрд руб. арестовано по иску ФНС. Средства изымут в доход государства. Исключение составили только зарплаты сотрудников и прочие выплаты, связанные «с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет».

    IKEA объявила о приостановке работы магазинов в РФ в марте 2022 года, а в августе приняла решение о ликвидации дочернего ООО «Икеа Дом». В марте 2023 года компания попрощалась с последней фабрикой в стране — производственной площадкой «ИКЕА Индастри Новгород». При этом зимой IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года.

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    Комментарии 32

    Гость04 Апр 2024 в 13:32
    Был европейский топ магазинчик, теперь будет склад азиопского хлама
    +0−0
    Панкихой04 Апр 2024 в 12:34
    Там ещё дроны..., дроны можно собирать.
    +1−0
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