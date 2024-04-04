Будет ли доллар по 150 и надо ли закупаться валютой. Что говорят эксперты про самый негативный сценарий

Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян никогда даже не держали в руках наличной валюты, не ездят отдыхать за рубеж и почти не покупают импорт, курс доллара и евро обсуждается чаще, чем футбол и сама Америка.
При этом главные события марта почти никак не отразились на курсе рубля.
Рублю упасть не дают?
Выборы не оказали значительного влияния на курс рубля. В общем, за март рубль потерял по отношению к юаню
Заметим, что федеральный бюджет на 2024 год сверстан из расчета среднего курса доллара в районе
Показательно, что даже Центральный банк России на мартовском заседании вообще не рассматривал повышение процентной ставки. Ведомство Эльвиры Набиулиной отмечает снижение инфляционного давления на экономику.
Впрочем, чего-то иного перед президентскими выборами ожидать было невозможно. ФАС, Генпрокуратура и другие ведомства усиленно боролись с картельными сговорами и повышением цен на самые «социально чувствительные» товары — от яиц и помидоров до дизтоплива.
«Еще как минимум месяц евро не будет дороже 100 рублей»
Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets, напоминает, что сейчас на курс рубля в первую очередь влияет ключевая ставка Центробанка и уровень инфляции.
— Есть вероятность, что в апреле либо в мае Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Добавим новости о приостановке Мексикой экспорта нефти и очередное обострение на Ближнем Востоке. Думаю, мы можем наблюдать, как вслед за ценами на нефть укрепляется и рубль, а доллар и евро проседают. На мой взгляд, где-то еще месяц сохранится такая тенденция: около
«Экспортерам на руку снижение потолка цен на российскую нефть»
— Каких-то глобальных изменений сразу после выборов произойти и не могло, поскольку должен пройти определенный период адаптации, который завершится после майских праздников и утверждения нового состава кабмина, — рассуждает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Поэтому еще примерно месяц рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 92–93 за доллар. В мае ситуация может измениться как в лучшую для рубля сторону, так и в худшую.
Кричевский считает, что на курс рубля может в ближайшее время повлиять только нестабильность нефтяного рынка. Хотя пока что для России видимых поводов для беспокойства нет: нефть марки Brent постепенно приближается к
— При этом снижение потолка цен на российскую нефть какой-либо роли здесь сыграть не должно. Это, напротив, может вызвать рост стоимости Brent, что также будет на руку российским экспортерам, — говорит эксперт.
«Доллар останется в коридоре
91–93 рублей»
Инвестиционный советник и преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова напоминает, что даже после выборов не было никакой волатильности курса рубля.
— В России свободный курс — цена основана на уровне спроса и предложения. И данный курс (в коридоре от 91 до
«В негативном сценарии доллар может стоить 105 рублей»
Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев отмечает, что наблюдаемый с середины марта рост цен на нефть с 82 до
— Однако это может быть вызвано замедлением расчетов по внешнеторговым сделкам на фоне ужесточения санкционного давления в отношении работы иностранных банков с российскими контрагентами, — отмечает Журавлев. — Также может присутствовать повышенный спрос на валюту в преддверии решения относительно дальнейшего действия указа об обязательной продаже экспортной выручки.
Если указ не будет пролонгирован, усилится давление на рубль. Скажем, в случае высоких нефтяных цен Минфин в рамках бюджетного правила будет выходить на рынок с покупкой валюты, что не будет в полном объеме компенсироваться продажами валюты компаниями-экспортерами, объясняет Журавлев.
В целом же до конца апреля аналитик ожидает умеренного ослабления рубля. И в негативном сценарии возможно ослабление курса до 100–105 за доллар.