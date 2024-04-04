    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    758мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Будет ли доллар по 150 и надо ли закупаться валютой. Что говорят эксперты про самый негативный сценарий

    Ситуация может измениться через месяц

    4354
    21 комментарий
    Пока сильных изменений мы не увидели, но что будет дальше?
    Пока сильных изменений мы не увидели, но что будет дальше?Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян никогда даже не держали в руках наличной валюты, не ездят отдыхать за рубеж и почти не покупают импорт, курс доллара и евро обсуждается чаще, чем футбол и сама Америка.

    При этом главные события марта почти никак не отразились на курсе рубля.

    Рублю упасть не дают?

    Выборы не оказали значительного влияния на курс рубля. В общем, за март рубль потерял по отношению к юаню 0,5%, к доллару — 0,9%, а к евро — почти 1%. Впрочем, в конце налогового периода рубль даже немного укрепился.

    Заметим, что федеральный бюджет на 2024 год сверстан из расчета среднего курса доллара в районе 90 рублей при стоимости нефти марки Brent 85 долларов за баррель. Однако важно понимать, что по мере того, как промышленность будет продолжать развиваться и адаптироваться к новым условиям, экономика будет всё меньше зависеть от экспорта углеводородов. И всё больше — от внутреннего спроса.

    Показательно, что даже Центральный банк России на мартовском заседании вообще не рассматривал повышение процентной ставки. Ведомство Эльвиры Набиулиной отмечает снижение инфляционного давления на экономику.

    Впрочем, чего-то иного перед президентскими выборами ожидать было невозможно. ФАС, Генпрокуратура и другие ведомства усиленно боролись с картельными сговорами и повышением цен на самые «социально чувствительные» товары — от яиц и помидоров до дизтоплива.

    «Еще как минимум месяц евро не будет дороже 100 рублей»

    Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets, напоминает, что сейчас на курс рубля в первую очередь влияет ключевая ставка Центробанка и уровень инфляции.

    — Есть вероятность, что в апреле либо в мае Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Добавим новости о приостановке Мексикой экспорта нефти и очередное обострение на Ближнем Востоке. Думаю, мы можем наблюдать, как вслед за ценами на нефть укрепляется и рубль, а доллар и евро проседают. На мой взгляд, где-то еще месяц сохранится такая тенденция: около 91 рубля за доллар, 97–98 рублей за евро и 12,75 рубля за юань.

    «Экспортерам на руку снижение потолка цен на российскую нефть»

    — Каких-то глобальных изменений сразу после выборов произойти и не могло, поскольку должен пройти определенный период адаптации, который завершится после майских праздников и утверждения нового состава кабмина, — рассуждает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Поэтому еще примерно месяц рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 92–93 за доллар. В мае ситуация может измениться как в лучшую для рубля сторону, так и в худшую.

    Кричевский считает, что на курс рубля может в ближайшее время повлиять только нестабильность нефтяного рынка. Хотя пока что для России видимых поводов для беспокойства нет: нефть марки Brent постепенно приближается к 90 долларам, а российский сорт Urals продается дороже 70 долларов за баррель.

    — При этом снижение потолка цен на российскую нефть какой-либо роли здесь сыграть не должно. Это, напротив, может вызвать рост стоимости Brent, что также будет на руку российским экспортерам, — говорит эксперт.

    «Доллар останется в коридоре 91–93 рублей»

    Инвестиционный советник и преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова напоминает, что даже после выборов не было никакой волатильности курса рубля.

    — В России свободный курс — цена основана на уровне спроса и предложения. И данный курс (в коридоре от 91 до 93 рублей) в нынешних реалиях отражает ситуацию в экономике. Поэтому курс останется примерно таким же, пока ключевая ставка так же остается на уровне 16%, — говорит Кузнецова. — Курс рубля может измениться лишь в связи с серьезными политическими и экономическими событиями.

    «В негативном сценарии доллар может стоить 105 рублей»

    Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев отмечает, что наблюдаемый с середины марта рост цен на нефть с 82 до 88 долларов за баррель пока не привел к укреплению рубля.

    — Однако это может быть вызвано замедлением расчетов по внешнеторговым сделкам на фоне ужесточения санкционного давления в отношении работы иностранных банков с российскими контрагентами, — отмечает Журавлев. — Также может присутствовать повышенный спрос на валюту в преддверии решения относительно дальнейшего действия указа об обязательной продаже экспортной выручки.

    Если указ не будет пролонгирован, усилится давление на рубль. Скажем, в случае высоких нефтяных цен Минфин в рамках бюджетного правила будет выходить на рынок с покупкой валюты, что не будет в полном объеме компенсироваться продажами валюты компаниями-экспортерами, объясняет Журавлев.

    В целом же до конца апреля аналитик ожидает умеренного ослабления рубля. И в негативном сценарии возможно ослабление курса до 100–105 за доллар.

    Пока сильных изменений мы не увидели, но что будет дальше?
    Пока сильных изменений мы не увидели, но что будет дальше?Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

    По теме

    Курс доллараКурс валютДевальвация рубляКурс рубляКризис
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    chip104 Апр 2024 в 10:52
    Рубль, самая крепкая валюта в мире, вождь так сказал, а вождь слова на ветер не бросает!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 10:50
    Это все измышлизмы. Реально уронить или поднять курс могут только гигантские операции по обмену валюты для выплат за активы. Что мы и видим. Ничего другого не происходит. Никакие спекулянты не могут играть на повышение или понижение. А просадки именно из-за этих операций.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 10:49
    300 и то если повезет
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close