Мартин, но не гусь. Ленинградский зоопарк представил новую звезду

Ленинградский зоопарк 3 апреля представил посетителям новую звезду. Это шестилетний самец европейской лани по имени Мартин. Он приехал в Петербург перед Новым годом, но сначала, как положено, был на карантине.
«Он достаточно спокойный и хорошо относится к людям. С питанием у лани тоже все в порядке. Он прекрасно ест сено, «веники», овощи, зерновую смесь и специализированный корм для оленей. А чтобы приучить Мартина к ветеринарным процедурам, с ним проводятся тренинги», — сказано в сообщении официального тг-канала зоопарка.
Ленинградский зоопарк
Мартин уже выходит «в свет» и участвует в показательных кормлениях по средам, пятницам и субботам в 13:50.
Напомним, недавно мы рассказывали еще об одном симпатичном обитателе Ленинградского зоопарка — это самец серой неясыти по имени Вася. Птице 21 год. Вася — один из долгожителей зверинца, и даже «преподает» — участвует в лекциях.