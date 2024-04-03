Мартин, но не гусь. Ленинградский зоопарк представил новую звезду

Ленинградский зоопарк 3 апреля представил посетителям новую звезду. Это шестилетний самец европейской лани по имени Мартин. Он приехал в Петербург перед Новым годом, но сначала, как положено, был на карантине.

«Он достаточно спокойный и хорошо относится к людям. С питанием у лани тоже все в порядке. Он прекрасно ест сено, «веники», овощи, зерновую смесь и специализированный корм для оленей. А чтобы приучить Мартина к ветеринарным процедурам, с ним проводятся тренинги», — сказано в сообщении официального тг-канала зоопарка.

