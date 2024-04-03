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    Мартин, но не гусь. Ленинградский зоопарк представил новую звезду

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    Ленинградский зоопарк 3 апреля представил посетителям новую звезду. Это шестилетний самец европейской лани по имени Мартин. Он приехал в Петербург перед Новым годом, но сначала, как положено, был на карантине.

    «Он достаточно спокойный и хорошо относится к людям. С питанием у лани тоже все в порядке. Он прекрасно ест сено, «веники», овощи, зерновую смесь и специализированный корм для оленей. А чтобы приучить Мартина к ветеринарным процедурам, с ним проводятся тренинги», — сказано в сообщении официального тг-канала зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Мартин уже выходит «в свет» и участвует в показательных кормлениях по средам, пятницам и субботам в 13:50.

    Напомним, недавно мы рассказывали еще об одном симпатичном обитателе Ленинградского зоопарка — это самец серой неясыти по имени Вася. Птице 21 год. Вася — один из долгожителей зверинца, и даже «преподает» — участвует в лекциях.

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    Комментарии 6

    triton197703 Апр 2024 в 21:35
    :-)
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