«В любом ракурсе прекрасен». Долгожитель Вася в 21 год учит жизни гостей Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке рассказали об одном из самых фотогеничных и спокойных обитателей. Это самец серой неясыти, который также является одним из долгожителей зверинца.



«Нашему Васе 21 год», — написали в телеграм-канале зоопарка в четверг, 28 марта, под видео с неясытью. Камера Василия совсем не смущала, напротив, в какой-то момент он бросил пронзительный взгляд прямо в объектив.