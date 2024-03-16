Маленький долгожитель Ленинградского зоопарка 30 лет не спит по ночам

Ленинградский зоопарк 15 марта объявил, что ночная обезьянка-дурукули по имени Инок принимает поздравления с 30-летием. Это почтенный возраст для таких животных: обычно ночные обезьяны живут не больше 25 лет.

Инок родился в Казахстане, в Алма-Ате. Переехал жить в Петербург совсем малышом, в 1996 году. Тогда ему было всего два года.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказывают об Иноке как об осторожном и стеснительном зверьке, который любит проводить время в своем домике. Выбирается из него он только по ночам. Наедине с собой Инок может издавать различные звуки, а при людях в основном ворчит.