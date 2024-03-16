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    Маленький долгожитель Ленинградского зоопарка 30 лет не спит по ночам

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    3 комментария

    Ленинградский зоопарк 15 марта объявил, что ночная обезьянка-дурукули по имени Инок принимает поздравления с 30-летием. Это почтенный возраст для таких животных: обычно ночные обезьяны живут не больше 25 лет.

    Инок родился в Казахстане, в Алма-Ате. Переехал жить в Петербург совсем малышом, в 1996 году. Тогда ему было всего два года.

    Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказывают об Иноке как об осторожном и стеснительном зверьке, который любит проводить время в своем домике. Выбирается из него он только по ночам. Наедине с собой Инок может издавать различные звуки, а при людях в основном ворчит.

    Ленинградский зоопарк

    На свой День рождения он лакомился цветной капустой, морковкой и картошкой — тем, что любит больше всего.

    Три года назад Инок овдовел. В свой юбилей он холост, но не одинок — живет в вольере с подругами, двумя прекрасными самочками-ленивцами.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как в Ленинградском зоопарке решают проблемы сурикаты.

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    Дурукули
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
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    Комментарии 3

    Гость16 Мар 2024 в 01:58
    Лучше долгожитель в зоопарке, чем долгожитель в политике! Хотя, у политика морда более мерзостная!
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 01:31
    - Ну, давай, чем он на тебя похож?! - Господи, удобно ли? - Не стесняйся! - Смотри, мне кажется, "взгляд" у него расфокусирован, в том смысле, что не слишком-то взгляду и доверяет он и, пытается воспринимать мир окружающий через.., как сейчас принято говорить, через нейроны..) - А что в нейронах? - Видна - Опасность но, при этом, вполне удовлетворительно идёт он на Диалог с внешним миром!..) - Не слишком ли легко? - Ну, на сам деле, не думаю что выбор его настолько велик, чтобы выбирать.., между Жизнью и.. чем-то ещё, разумеется, он выбирает.. - Жизнь! Хотя, видно же, конечно, что не доверяет! - Возможно ли доверие его завоевать? - Господи, Ты провоцируешь меня! - Сколько животных ты сейчас перебрал, в которых можешь превратиться? - Не-не, это - перебор, да, мне очень(!) понравились его глаза, но.. - А.., как теперь?..)
    +0−0
    Огромная польза!16 Мар 2024 в 01:08
    Она родилась еще до путина.
    +0−0
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