«Правильно решили выйти на нашем берегу». У границы с Эстонией спасли двух истощенных и поклеванных птицами тюленей

Двух исхудавших тюленей спасли на берегу Кингисеппского района Ленобласти, недалеко от границы с Эстонией. Одного из них уже успели поклевать птицы, но на помощь ластоногим вовремя подоспели сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.
«Найдена в деревне Саркюля, всего в нескольких километрах от эстонской границы (здания на заднем плане в видео это уже Эстония). Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу», — сообщили специалисты 3 апреля.
Речь идет о самке серого тюленя, второй найденный гость — ладожская нерпа.
тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb
Обе малышки оказались сильно истощены, но сильнее всего пострадала именно нерпа. Из-за атаки птиц малышка получила многочисленные раны, которые сильно воспалились, специалисты оценили ее состояние как тяжелое.
Сейчас оба ластоногих находятся под присмотром специалистов. Еще одного тюленя в Кингисеппском районе спасли 31 марта. На помощь к нему пришли местные жители, а после передали ластоногого специалистам для выхаживания.
Специалисты предупреждают: в этом году из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей тюленей и нерп возрастает. Что делать при такой встрече, читайте здесь.