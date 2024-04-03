    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -8

    4 м/с, с-в

    744мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd92.53eur99.41
    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    «Правильно решили выйти на нашем берегу». У границы с Эстонией спасли двух истощенных и поклеванных птицами тюленей

    779
    1 комментарий
    Фото: тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb
    ПоделитьсяПоделиться

    Двух исхудавших тюленей спасли на берегу Кингисеппского района Ленобласти, недалеко от границы с Эстонией. Одного из них уже успели поклевать птицы, но на помощь ластоногим вовремя подоспели сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Найдена в деревне Саркюля, всего в нескольких километрах от эстонской границы (здания на заднем плане в видео это уже Эстония). Малышка совершенно правильно решила вылезти на нашем берегу», — сообщили специалисты 3 апреля.

    Речь идет о самке серого тюленя, второй найденный гость — ладожская нерпа.

    тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb

    Обе малышки оказались сильно истощены, но сильнее всего пострадала именно нерпа. Из-за атаки птиц малышка получила многочисленные раны, которые сильно воспалились, специалисты оценили ее состояние как тяжелое.

    Фото: тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb
    Фото: тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас оба ластоногих находятся под присмотром специалистов. Еще одного тюленя в Кингисеппском районе спасли 31 марта. На помощь к нему пришли местные жители, а после передали ластоногого специалистам для выхаживания.

    Специалисты предупреждают: в этом году из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей тюленей и нерп возрастает. Что делать при такой встрече, читайте здесь.

    Фото: тг-канал фонда друзей балтийской нерпы Nerpa SPb

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТюлениКингисеппский районЖивотные
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close