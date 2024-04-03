«Яблочникам» не удалось оспорить в суде будущий роспуск депутатов МО «Литейный округ»

Петербургский городской суд утвердил основание для роспуска муниципального совета МО «Литейный округ» 3 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили сами депутаты. Они пытались оспорить соответствующее решение Дзержинского районного суда, принятое год назад. В апреле 2023 совет совет признали бездействующим более трех месяцев.
Среди депутатов был затяжной конфликт еще с момента их избрания в 2019 году - из-за того, что большинство голосов (11 из 20) сохранялось за партией «Яблоко», а возглавлял совет представитель «Единой России».
Заседания часто срывались в связи с отсутствием кворума. Оппозиционеры жаловались на то, что порой получали приглашения на встречи «Почтой России» и уже после назначенной даты. Бюджет округа за несколько лет удалось принять всего один раз.
Прокуратура заподозрила депутатов в бездействии еще в 2020 году и подала иск в суд, чтобы лишить их полномочий. Тогда судебный процесс был приостановлен, но в 2023 году прокуратура обратилась в суд вновь, с учетом дополнительных данных.
Аналогичный иск подавали и несколько жителей округа: они посчитали свои права нарушенными из-за бездействия муниципального совета. Однако судья прекратила этот процесс, оставив на рассмотрении только иск от прокуратуры.
Всё это время отдельные депутаты «Литейного округа» старались продолжать работать в границах своих полномочий: принимали обращения граждан, направляли депутатские запросы, выступали с инициативами (например, по установке светофоров и благоустройству пространств).
После проигрыша оппозиционных депутатов в апелляции губернатор Петербурга подготовит законопроект о роспуске муниципального совета, и Законодательное Собрание должно будет его рассмотреть.
20 марта депутаты ЗакСа утвердили роспуск «оппозиционно настроенных» муниципальных советов «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская». Ранее оба они также были признаны бездействующими по искам прокуратуры. Известно о случаях, когда из-за невозможности провести заседание совета в стандартном формате муниципалы пробовали собираться в коридорах или на крыльце здания администрации, на улице и онлайн, но признать такие встречи официальными заседаниями не удалось. Депутаты, которые попали под роспуск, не смогут принять участие в следующих выборах. Они должны состояться уже осенью 2024.