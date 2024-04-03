«Яблочникам» не удалось оспорить в суде будущий роспуск депутатов МО «Литейный округ»

Петербургский городской суд утвердил основание для роспуска муниципального совета МО «Литейный округ» 3 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили сами депутаты. Они пытались оспорить соответствующее решение Дзержинского районного суда, принятое год назад. В апреле 2023 совет совет признали бездействующим более трех месяцев.

Среди депутатов был затяжной конфликт еще с момента их избрания в 2019 году - из-за того, что большинство голосов (11 из 20) сохранялось за партией «Яблоко», а возглавлял совет представитель «Единой России».

Заседания часто срывались в связи с отсутствием кворума. Оппозиционеры жаловались на то, что порой получали приглашения на встречи «Почтой России» и уже после назначенной даты. Бюджет округа за несколько лет удалось принять всего один раз.

Прокуратура заподозрила депутатов в бездействии еще в 2020 году и подала иск в суд, чтобы лишить их полномочий. Тогда судебный процесс был приостановлен, но в 2023 году прокуратура обратилась в суд вновь, с учетом дополнительных данных. Аналогичный иск подавали и несколько жителей округа: они посчитали свои права нарушенными из-за бездействия муниципального совета. Однако судья прекратила этот процесс, оставив на рассмотрении только иск от прокуратуры.

Всё это время отдельные депутаты «Литейного округа» старались продолжать работать в границах своих полномочий: принимали обращения граждан, направляли депутатские запросы, выступали с инициативами (например, по установке светофоров и благоустройству пространств). После проигрыша оппозиционных депутатов в апелляции губернатор Петербурга подготовит законопроект о роспуске муниципального совета, и Законодательное Собрание должно будет его рассмотреть.