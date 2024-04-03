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    Пьяный полет на Маршала Жукова обошелся таксисту в миллион для матери погибшего пассажира

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    Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении водителя такси Андрея Рукосуева, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом на Маршала Жукова летом прошлого года. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии-поселении, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 апреля.

    Трагическая авария случилась около 4:30 утра 7 июня 2023 года у дома 13 по проспекту Маршала Жукова. Водитель такси Renault Logan, пьяный 39-летний петербуржец, следуя в сторону улицы Маршала Казакова, на скорости 98,2 км/ч врезался в стоящую в правом ряду автовышку с проблесковыми маячками на базе ГАЗ, принадлежащую ГУП «Горэлектротранс». В результате аварии пассажир такси — 43-летний житель Петербурга — скончался на месте от тупой сочетанной травмы тела.

    Рукосуева признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека. В ходе заседания он признал вину.

    В результате суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии-поселении с двухлетним запретом на право управления транспортным средством, а также взыскал в пользу матери погибшего в счет компенсации морального вреда 1 млн рублей.

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