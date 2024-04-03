Пьяный полет на Маршала Жукова обошелся таксисту в миллион для матери погибшего пассажира

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении водителя такси Андрея Рукосуева, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом на Маршала Жукова летом прошлого года. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии-поселении, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 апреля.



Трагическая авария случилась около 4:30 утра 7 июня 2023 года у дома 13 по проспекту Маршала Жукова. Водитель такси Renault Logan, пьяный 39-летний петербуржец, следуя в сторону улицы Маршала Казакова, на скорости 98,2 км/ч врезался в стоящую в правом ряду автовышку с проблесковыми маячками на базе ГАЗ, принадлежащую ГУП «Горэлектротранс». В результате аварии пассажир такси — 43-летний житель Петербурга — скончался на месте от тупой сочетанной травмы тела.

