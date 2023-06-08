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    Смертельный полет такси в автовышку на Маршала Жукова стал уголовным делом о «пьяном» ДТП

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    Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с такси в Кировском районе Петербурга утром 7 июня. В аварии погиб пассажир.

    ДТП случилось в 4:39 среды у дома 13 по проспекту Маршала Жукова. Водитель такси Renault Logan, 39-летний петербуржец, следуя от Дороги на Турухтанные острова в сторону улицы Маршала Казакова, врезался в стоящую в правом ряду автовышку на базе ГАЗ, принадлежащую ГУП «Горэлектротранс», стало известно «Фонтанке» 8 июня. За рулем вышки находился 56-летний сотрудник предприятия.

    В результате аварии пассажир такси — 43-летний житель Петербурга от полученных травм скончался на месте. Водителя «Рено» доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Тем же днем он был задержан и помещен в изолятор. По факту ДТП возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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