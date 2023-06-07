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    Появились подробности ДТП на проспекте Маршала Жукова, в котором погиб пассажир такси

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    ДТП на проспекте Маршала Жукова, в котором погиб пассажир такси, произошло в ночь на среду, в 4:40. Об этом 7 июня рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

    Автомобиль такси «Рено Логан» наехал на автовышку на базе ГАЗ на путепроводе «Автово» в районе дома 13 по проспекту Маршала Жукова. Причина этого неизвестна.

    Погиб пассажир такси, личность которого пока установить не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Также в состоянии средней степени тяжести в больницу доставили 38-летнего таксиста.

    Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

    Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП. Из-за аварии автобусы и троллейбусы изменили свои привычные маршруты.

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