Появились подробности ДТП на проспекте Маршала Жукова, в котором погиб пассажир такси

ДТП на проспекте Маршала Жукова, в котором погиб пассажир такси, произошло в ночь на среду, в 4:40. Об этом 7 июня рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Автомобиль такси «Рено Логан» наехал на автовышку на базе ГАЗ на путепроводе «Автово» в районе дома 13 по проспекту Маршала Жукова. Причина этого неизвестна.

Погиб пассажир такси, личность которого пока установить не удалось. От полученных травм он скончался на месте. Также в состоянии средней степени тяжести в больницу доставили 38-летнего таксиста.