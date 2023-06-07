Пассажир такси погиб в ДТП на проспекте Маршала Жукова. Троллейбусы и автобусы изменили маршруты

На проспекте Маршала Жукова в среду, 7 июня, произошло ДТП с участием такси. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, погиб пассажир такси и пострадал водитель. Автомобиль такси наехал на ограждения. Как так вышло, неизвестно.
Из-за ДТП свои привычные маршруты изменили автобусы и троллейбусы.
«Троллейбусы следуют: № 41 — по пр. Стачек, ул. Маршала Казакова, № 48 — по пр. Стачек, ул. Зины Портновой», — рассказали в Горэлектротрансе.
Изменения коснулись автобусных маршрутов № 2 и № 111.
«Автобусы направлены: в прямом направлении, своя трасса, далее: пр. Маршала Жукова, дорога на Турухтанные острова, пр. Стачек, пр. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова, своя трасса», — говорится в сообщении СПб ГКУ «Организатор перевозок».