    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, ю-з

    749мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.29eur99.57

    Теракт в «Крокус Холле»

    Фанаты «Зенита» решили не оскорблять «Спартак» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

    5620
    22 комментария

    Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались от оскорбительных кричалок на матче против «Спартака» в Кубке России в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщили 1 апреля в соцсетях фанатского объединения петербургских болельщиков «Ландскрона», 3 апреля перед игрой в Москве они планируют провести ряд траурных мероприятий.

    «22 марта этого года произошло событие, которые оставило неизгладимый отпечаток в сердцах и умах каждого из нас. В день выездного матча со «Спартаком» мы хотим почтить память погибших и возложить цветы в 18:00 у «Крокус Сити Холла» по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20 (ст. м. «Мякинино»)», — говорится в заявлении.

    Фанаты отметили, что мероприятие носит траурный характер, что подразумевает под собой «недопустимость шизы и пиротехники ни до, ни после сбора». Помимо этого уже на стадионе трибуна петербургских болельщиков до 22-й минуты будет сохранять тишину и в дальнейшем воздержится от каких-либо зарядов «оскорбительного толка».

    Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало в 20:30.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Он унес жизни более 140 человек, еще сотни людей пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Арестованы десять фигурантов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК23
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close