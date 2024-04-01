Фанаты «Зенита» решили не оскорблять «Спартак» в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались от оскорбительных кричалок на матче против «Спартака» в Кубке России в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Как сообщили 1 апреля в соцсетях фанатского объединения петербургских болельщиков «Ландскрона», 3 апреля перед игрой в Москве они планируют провести ряд траурных мероприятий.
«22 марта этого года произошло событие, которые оставило неизгладимый отпечаток в сердцах и умах каждого из нас. В день выездного матча со «Спартаком» мы хотим почтить память погибших и возложить цветы в 18:00 у «Крокус Сити Холла» по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20 (ст. м. «Мякинино»)», — говорится в заявлении.
Фанаты отметили, что мероприятие носит траурный характер, что подразумевает под собой «недопустимость шизы и пиротехники ни до, ни после сбора». Помимо этого уже на стадионе трибуна петербургских болельщиков до 22-й минуты будет сохранять тишину и в дальнейшем воздержится от каких-либо зарядов «оскорбительного толка».
Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало в 20:30.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Он унес жизни более 140 человек, еще сотни людей пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Арестованы десять фигурантов.