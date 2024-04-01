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    Теракт в «Крокус Холле»

    Женат, трое детей. Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» определили в СИЗО

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    Басманный районный суд Москвы 1 апреля отправил под стражу Якубджони Юсуфзоду, обвиняемого по статье о террористическом акте. Фигурант арестован до 22 мая, сообщает пресс-служба столичных судов.

    Фото: MSK1.RU
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    Сегодня об аресте Якубджони просил Следственный комитет. В суде выяснилось, что обвиняемый родился в Таджикистане, ему 25 лет. У него есть супруга и трое маленьких детей (2018, 2020, 2021 г. р.). В России работал разнорабочим на стройке, регистрации у него нет. Мужчина 25 марта был задержан за неповиновение полиции в Москве, а затем арестован на 12 суток.

    По данным СК, иностранец за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. После атаки на «Крокус» он якобы перевел часть денег одному из предполагаемых исполнителей.

    Сейчас под стражей десять фигурантов, включая четверых обвиняемых непосредственно в нападении.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Он унес жизни более 140 человек, еще сотни людей пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Фото: MSK1.RU

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    Комментарии 17

    Гость01 Апр 2024 в 21:35
    Главаря взяли?
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