«Ведомости»: В России может появиться новое министерство по делам мигрантов

Российские власти рассматривают инициативу о создании нового министерства, занимающегося вопросами межнациональной и миграционной политики. О таких планах стало известно 1 апреля из публикации «Ведомостей». Согласно источникам, близким к администрации президента и правительству, обсуждение конкретных предложений может состояться уже 24 апреля на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.



Основными отличительными качествами ведомства могут стать его прямое подчинение президенту, структура, объединяющая Федеральное агентство по делам национальностей и Главное управление по вопросам миграции МВД, и, предположительно, руководитель, ранее занимавший высокий пост в силовых структурах. По словам чиновников, вопрос о создании некоего комплексного ведомства «актуализировался» - скорее всего, имеется в виду причастность, по данным следствия, выходцев из республик Средней Азии к совершению теракта в Подмосковье 22 марта.