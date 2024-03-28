Петербургская товарная биржа планирует запустить торги сахаром, рыбой и подсолнечным маслом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует расширить линейку биржевых товаров до сахара, рыбы, подсолнечного масла и других позиций. Об этом 28 марта на форуме «Биржевой товарный рынок-2024» сообщил глава торговой площадки Игорь Артемьев.

«Новые сегменты, которые мы заявляем и на которые хотим выходить в ближайшие несколько лет, это — сахар, рыба, масленичные культуры, холодный и горячекатаный прокат, железорудное сырье, цемент, арматура, нефтехимия и так далее», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Артемьева, некоторые из этих товаров дешевые за единицу, биржа заработает на них немного, но она хочет сделать новые биржевые индикаторы для страны. «Где-то будем просить частные компании всходить добровольно. Где-то будем обращаться в правительство, поддержку которого чувствуем. Чтобы действовать в интересах государства, в том числе добровольно-принудительно», — отметил глава СПбМТСБ.

«Ценообразование в рыбной отрасли — тема, которую мы постоянно «педалируем». Шерсть и шерстяное сырье — почему бы не поработать по этому реальному активу?», — отметил во время обсуждения первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Кроме того, биржа планирует развивать торговлю логистическими услугами, рассматривает возможность торговли фрахтом и страхованием. Игорь Артемьев возглавил СПбМТСБ в ноябре 2023 года, сменив на этом посту Алексея Рыбникова. До этого Артемьев работал помощником председателя правительства РФ, а с 2004 по 2020 год руководил Федеральной антимонопольной службой.

Объем торгов лесоматериалами на СПбМТСБ по итогам 2023 года составил 4,9 млн кубометров, что на 22,3% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении оборот вырос на 18,9%, до 7,012 млрд рублей. В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов за тот же период вырос почти в полтора раза, до 115 тыс. тонн, оборот увеличился на 14,9%, до 3 млрд рублей.