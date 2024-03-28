Бывший аспирант МГУ Мифтахов получил четыре года по делу о публичных призывах к терроризму

Бывший аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов получил четыре года лишения свободы по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Приговор 28 марта вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, пишет «Коммерсантъ».

Суд установил, что во время просмотра телевизора вместе с другими заключенными в колонии, где он отбывал срок за хулиганство, Мифтахов одобрительно высказался о Михаиле Жлобицком, устроившем осенью 2018 года взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Мифтахову три года лишения свободы.