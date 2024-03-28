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    Бывший аспирант МГУ Мифтахов получил четыре года по делу о публичных призывах к терроризму

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    Бывший аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов получил четыре года лишения свободы по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Приговор 28 марта вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, пишет «Коммерсантъ».

    Суд установил, что во время просмотра телевизора вместе с другими заключенными в колонии, где он отбывал срок за хулиганство, Мифтахов одобрительно высказался о Михаиле Жлобицком, устроившем осенью 2018 года взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Мифтахову три года лишения свободы.

    Первые два года и шесть месяцев Мифтахов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Вину он не признал и намерен обжаловать приговор.

    Аспирант должен был 4 сентября 2023 года выйти на свободу — 3 сентября у него истекал срок наказания, назначенного судом в Москве. Он был осужден на 6 лет лишения свободы в связи с событиями в ночь на 31 января 2018 года, когда несколько человек разбили окно в московском офисе «Единой России» и кинули внутрь дымовую шашку. 29 августа ФСБ возбудила новое уголовное дело.

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