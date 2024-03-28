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    «Аврора» нацелилась на бюджетников. Планшеты с российской операционкой закупят за 50 млрд

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    По нацпроекту «Экономика данных» закупят 1,1 миллиона планшетов с установленной российской операционной системой «Аврора». Об этом в четверг, 28 марта, сообщает Forbes.

    Устройства планируется приобрести на бюджетные деньги в течение пяти лет, с 2025 по 2030 годы, для сотрудников четырех ведомств: Министерства образования, министерства здравоохранения, МВД и МЧС. Общая сумма закупки оценивается в 50 миллиардов рублей.

    Средняя стоимость одного такого устройства составит примерно 45 тысяч рублей, что, по мнению советника директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Алтухова, «в целом соответствует рыночным показателям».

    Разработка отечественной операционной системы «Аврора» на базе финской ОС Sailfish началась с 2016 года. Как пишет «Коммерсантъ», в 2023 году на ее доработку было решено направить дополнительные 300 миллиардов рублей.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Смольный в рамках перехода на отечественное ПО закупил 15,5 тыс. лицензий для программного обеспечения «Мой офис», основным собственником которого является АО «Лаборатория Касперского».

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