    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, вос

    755мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.59eur100.27

    «Скорбь должна быть в душе». Пугачева — о теракте в «Крокусе»

    1741
    2 комментария

    Алла Пугачева прервала молчание после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», сделав заявление в личном блоге в четверг, 28 марта. Примадонна ответила на критику в свой адрес из-за отсутствия слов соболезнования в связи с ужасной трагедией.

    На шестой день после теракта народная артистка СССР объяснила: не всегда сочувствие нужно выражать в социальных сетях.

    «Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instargram*. Аминь!» — написала артистка. В комментариях к записи подписчики поблагодарили Аллу Борисовну за мудрые слова, а также пожелали ей крепкого здоровья. «Как всегда права, великая Алла», — написал один из пользователей. Другие заявили, что певице стоило уже не поднимать эту тему. «То есть Стаса Михайлова обсирать можно (не в душе!!!), а выразить скорбь нельзя?» — возмущается комментатор.

    Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщал о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Однако предоставить «Фонтанке» соответствующий документ он отказался.

    Теракт в Подмосковье, совершенный вечером 22 марта, унес по меньшей мере 143 жизни. Задержаны 11 человек. Уже известно, что четверо обвиняемых, одного из которых заносили в суд на носилках, пробудут под стражей до 22 мая 2024 года. После этого их ждет новое заседание суда.

    *Соцсеть запрещена на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close