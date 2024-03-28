«Скорбь должна быть в душе». Пугачева — о теракте в «Крокусе»

Алла Пугачева прервала молчание после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», сделав заявление в личном блоге в четверг, 28 марта. Примадонна ответила на критику в свой адрес из-за отсутствия слов соболезнования в связи с ужасной трагедией.
На шестой день после теракта народная артистка СССР объяснила: не всегда сочувствие нужно выражать в социальных сетях.
«Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instargram*. Аминь!» — написала артистка. В комментариях к записи подписчики поблагодарили Аллу Борисовну за мудрые слова, а также пожелали ей крепкого здоровья. «Как всегда права, великая Алла», — написал один из пользователей. Другие заявили, что певице стоило уже не поднимать эту тему. «То есть Стаса Михайлова обсирать можно (не в душе!!!), а выразить скорбь нельзя?» — возмущается комментатор.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщал о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Однако предоставить «Фонтанке» соответствующий документ он отказался.
Теракт в Подмосковье, совершенный вечером 22 марта, унес по меньшей мере 143 жизни. Задержаны 11 человек. Уже известно, что четверо обвиняемых, одного из которых заносили в суд на носилках, пробудут под стражей до 22 мая 2024 года. После этого их ждет новое заседание суда.
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