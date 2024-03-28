«Скорбь должна быть в душе». Пугачева — о теракте в «Крокусе»

Алла Пугачева прервала молчание после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», сделав заявление в личном блоге в четверг, 28 марта. Примадонна ответила на критику в свой адрес из-за отсутствия слов соболезнования в связи с ужасной трагедией.



На шестой день после теракта народная артистка СССР объяснила: не всегда сочувствие нужно выражать в социальных сетях.



«Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instargram*. Аминь!» — написала артистка. В комментариях к записи подписчики поблагодарили Аллу Борисовну за мудрые слова, а также пожелали ей крепкого здоровья. «Как всегда права, великая Алла», — написал один из пользователей. Другие заявили, что певице стоило уже не поднимать эту тему. «То есть Стаса Михайлова обсирать можно (не в душе!!!), а выразить скорбь нельзя?» — возмущается комментатор.