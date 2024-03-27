«Это эксклюзив». Бородин отказался показывать ответ Генпрокуратуры о работе над иноагентством Пугачёвой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал эксклюзивом детали процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом и отказался показывать ответ из Генпрокуратуры. Об этом он сообщил в разговоре с «Фонтанкой» в среду, 27 марта.



Утром он поделился в своем телеграм-канале новостью о том, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на свое обращение. «Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин. Однако раскрывать другие детали он отказался. Основания для возможного решения пока остаются неизвестными.