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    «Это эксклюзив». Бородин отказался показывать ответ Генпрокуратуры о работе над иноагентством Пугачёвой

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    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал эксклюзивом детали процедуры признания певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом и отказался показывать ответ из Генпрокуратуры. Об этом он сообщил в разговоре с «Фонтанкой» в среду, 27 марта.

    Утром он поделился в своем телеграм-канале новостью о том, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на свое обращение. «Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин. Однако раскрывать другие детали он отказался. Основания для возможного решения пока остаются неизвестными.

    «Вся информация в моем телеграм-канале. Вот всё, что там есть. Это эксклюзив», — заявил Бородин. На просьбу поделиться письменным ответом от ведомства он ответил отказом.

    Ранее глава ФПБК неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с требованиями о проверке российских деятелей на предмет административных и уголовных нарушений, в частности в связи с их позицией относительно СВО. С начала 2023 года он, как писал «Ъ», попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачёвой, Дианы Арбениной, Валерия Меладзе, Данилы Козловского.

    1 марта Алла Пугачёва представила свой новый альбом под названием «P.S.» с 20 песнями, записанными на её концерте в Кремлевском дворце в 2019 году. Обложка украшена черно-белой фотографией Пугачёвой вместе с украинским продюсером Нателлой Крапивиной. 6 марта певица резко отреагировала на слова своего коллеги по цеху Стаса Михайлова, который нелестно отозвался об уехавших и не поддержавших СВО артистах. Она посоветовала артисту зарабатывать, пока есть возможность. Певец в ответ пожелал ей здоровья.

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