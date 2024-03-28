В Кремле объяснили, почему Путин не приехал на место теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни на место трагедии в «Крокус сити холле», потому что это было бы нецелесообразно. Такое мнение 28 марта выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что это препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте.
Представитель Кремля подчеркнул, что с первых минут теракта руководством Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимались все необходимые меры для оказания помощи людям.
На вопрос журналиста, планирует ли президент встречаться с семьями погибших и пострадавших, Песков ответил: «Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас проинформируем соответствующим образом».
Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 143 человек. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку. Накануне в Петербурге прошел концерт рок-группы «Пикник» в память о жертвах теракта.