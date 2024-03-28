В Кремле объяснили, почему Путин не приехал на место теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни на место трагедии в «Крокус сити холле», потому что это было бы нецелесообразно. Такое мнение 28 марта выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что это препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте.

Представитель Кремля подчеркнул, что с первых минут теракта руководством Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимались все необходимые меры для оказания помощи людям.