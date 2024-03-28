Первый японский модуль пережил лунную ночь и прислал фотографию

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что вновь установило связь с лунным модулем Slim. Он в начале месяце был переведен в спящий режим. Об этом в четверг, 28 марта, стало известно из сообщения агентства.
У специалистов были опасения, что из-за перепадов температур и наступления лунной ночи повторная установка связи может быть затруднительной. Однако связь есть. JAXA опубликовало фотографию лунной поверхности.
«Вчера вечером мы получили ответ от Slim, подтверждающий, что Slim добился успеха во вторую ночь. Вчера вечером солнце было еще высоко, а оборудование было горячим, поэтому мы торопливо воспользовались навигационной камерой, чтобы ненадолго сфотографировать привычные пейзажи», — сказано в сообщении японского агентства.
Первый японский лунный модуль прилунился 20 января. После этого его выключили, потому что аппарат испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет аккумулятора. Работу восстановили 29 января при помощи изменения угла падения солнечных лучей. Затем модуль перевели в спящий режим 1 февраля из-за наступления лунной ночи и снова запустили 26 февраля, но с некоторыми ограничениями. В спящий режим во второй раз японский лунный модуль перевели 1 марта.