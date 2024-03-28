Первый японский модуль пережил лунную ночь и прислал фотографию

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что вновь установило связь с лунным модулем Slim. Он в начале месяце был переведен в спящий режим. Об этом в четверг, 28 марта, стало известно из сообщения агентства.

У специалистов были опасения, что из-за перепадов температур и наступления лунной ночи повторная установка связи может быть затруднительной. Однако связь есть. JAXA опубликовало фотографию лунной поверхности.