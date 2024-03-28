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    Первый японский модуль пережил лунную ночь и прислал фотографию

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    Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что вновь установило связь с лунным модулем Slim. Он в начале месяце был переведен в спящий режим. Об этом в четверг, 28 марта, стало известно из сообщения агентства.

    У специалистов были опасения, что из-за перепадов температур и наступления лунной ночи повторная установка связи может быть затруднительной. Однако связь есть. JAXA опубликовало фотографию лунной поверхности.

    Фото: JAXA/соцсети
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    «Вчера вечером мы получили ответ от Slim, подтверждающий, что Slim добился успеха во вторую ночь. Вчера вечером солнце было еще высоко, а оборудование было горячим, поэтому мы торопливо воспользовались навигационной камерой, чтобы ненадолго сфотографировать привычные пейзажи», — сказано в сообщении японского агентства.

    Первый японский лунный модуль прилунился 20 января. После этого его выключили, потому что аппарат испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет аккумулятора. Работу восстановили 29 января при помощи изменения угла падения солнечных лучей. Затем модуль перевели в спящий режим 1 февраля из-за наступления лунной ночи и снова запустили 26 февраля, но с некоторыми ограничениями. В спящий режим во второй раз японский лунный модуль перевели 1 марта.

    Фото: JAXA/соцсети

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