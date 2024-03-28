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    Один человек пострадал при эффектном перевороте «Чери» у Смольного

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    «Фонтанке» стали известны подробности двух ДТП с переворотом 28 марта на улицах Петербурга. Одну из аварий запечатлели около Смольного, на место съезжались экстренные службы.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, дорогу не поделили автомобили Lifan и Chery. Последний в результате удара перевернулся на крышу, пассажира госпитализировали с легкими травмами. На кадрах с места аварии видно, что Lifan остался стоять с раскуроченным капотом, а Chery — в перевернутом виде с помятыми дверьми. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и дорожной полиции. Другие подробности не приводятся.

    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана
    Фото: читательница «Фонтанки» Оксана
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    В ДТП с тремя машинами на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова, по данным главка, никто не пострадал.

    Еще одно ДТП с переворотом произошло в центре Петербурга 25 марта. Эффектная авария на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка попала на видео.

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