Один человек пострадал при эффектном перевороте «Чери» у Смольного

«Фонтанке» стали известны подробности двух ДТП с переворотом 28 марта на улицах Петербурга. Одну из аварий запечатлели около Смольного, на место съезжались экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, дорогу не поделили автомобили Lifan и Chery. Последний в результате удара перевернулся на крышу, пассажира госпитализировали с легкими травмами. На кадрах с места аварии видно, что Lifan остался стоять с раскуроченным капотом, а Chery — в перевернутом виде с помятыми дверьми. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и дорожной полиции. Другие подробности не приводятся.

В ДТП с тремя машинами на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова, по данным главка, никто не пострадал.



Еще одно ДТП с переворотом произошло в центре Петербурга 25 марта. Эффектная авария на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка попала на видео.

