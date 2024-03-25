«Хлопок был очень сильный». Жесткое ДТП с перевертышем на Лиговском попало на видео

ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка закончилось для одной из машин переворотом в понедельник, 25 марта. На месте работают экстренные службы.
Видео момента столкновения поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По их словам, один из водителей не дождался «зеленого» сигнала светофора при повороте, другой завершал маневр на «желтый».
На кадрах видно, что авария случилась у пешеходного перехода. Перевернутый автомобиль оказался на «зебре», у машины сильно помята пассажирская боковая часть. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиции, место огородили.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти», дорогу не смогли поделить автомобили марок Geely и KIA. Один из них не предоставил преимущество в движении другому. Обошлось без пострадавших.
«Хлопок был очень сильный, у красной машины сразу открыли дверь», — рассказал в беседе с «Фонтанкой» один из водителей, находящихся в момент аварии на перекрестке.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», «красный» затор образовался на Лиговском проспекте в сторону пересечения с Рязанским переулком.