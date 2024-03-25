«Хлопок был очень сильный». Жесткое ДТП с перевертышем на Лиговском попало на видео

ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении Лиговского проспекта и Рязанского переулка закончилось для одной из машин переворотом в понедельник, 25 марта. На месте работают экстренные службы.



Видео момента столкновения поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По их словам, один из водителей не дождался «зеленого» сигнала светофора при повороте, другой завершал маневр на «желтый».