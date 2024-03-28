Москалькова о теракте в «Крокусе»: «Мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!»

«Цивилизованным и зрелым» назвала российское государство Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздно вечером 27 марта.

«Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!», — написала Москалькова в своем тг-канале.

Можно предположить, что с оценкой Москальковой в части самосуда согласятся не все. Напомним, «Фонтанка» публиковала видео, где задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе», предположительно, отрезают часть уха и заставляют его съесть. Затем ему, предположительно, говорят, что аналогичную процедуру совершат с его половым членом.