    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.59eur100.27

    Москалькова о теракте в «Крокусе»: «Мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!»

    725
    обсудить

    «Цивилизованным и зрелым» назвала российское государство Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздно вечером 27 марта.

    «Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!», — написала Москалькова в своем тг-канале.

    Можно предположить, что с оценкой Москальковой в части самосуда согласятся не все. Напомним, «Фонтанка» публиковала видео, где задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе», предположительно, отрезают часть уха и заставляют его съесть. Затем ему, предположительно, говорят, что аналогичную процедуру совершат с его половым членом.

    Это видео распространилось после теракта в тг-каналах, поддерживающих идеологию расформированного после мятежа ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» из морально-этических соображений публиковала только скриншоты.

    Уши с перспективой их отрезания фигурировали и в другом материале «Фонтанки» в контексте теракта в «Крокусе». 26 марта член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о давлении на адвокатов по назначению, которые защищают обвиняемых в теракте. По ее словам, от защитников требуют отказаться от участия в процессе.

    «В противном случае грозят «отрезать уши» и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей», — рассказала тогда Меркачева.

    Она также заявила, что чудовищный теракт в «Крокусе» для общества — еще и тест на правовую культуру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УшиСамосудТеракт в Крокусе
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close