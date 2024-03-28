Москалькова о теракте в «Крокусе»: «Мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!»

«Цивилизованным и зрелым» назвала российское государство Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздно вечером 27 марта.
«Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно!», — написала Москалькова в своем тг-канале.
Можно предположить, что с оценкой Москальковой в части самосуда согласятся не все. Напомним, «Фонтанка» публиковала видео, где задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе», предположительно, отрезают часть уха и заставляют его съесть. Затем ему, предположительно, говорят, что аналогичную процедуру совершат с его половым членом.
Это видео распространилось после теракта в тг-каналах, поддерживающих идеологию расформированного после мятежа ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» из морально-этических соображений публиковала только скриншоты.
Уши с перспективой их отрезания фигурировали и в другом материале «Фонтанки» в контексте теракта в «Крокусе». 26 марта член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о давлении на адвокатов по назначению, которые защищают обвиняемых в теракте. По ее словам, от защитников требуют отказаться от участия в процессе.
«В противном случае грозят «отрезать уши» и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей», — рассказала тогда Меркачева.
Она также заявила, что чудовищный теракт в «Крокусе» для общества — еще и тест на правовую культуру.