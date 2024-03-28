Как Петербург превратился для Аллы Пугачевой из «города, знакомого до слез» в «зону отчуждения»

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Звезда по имени Алла нечасто баловала ленинградцев-петербуржцев визитами. Но некоторые из них бывали громкими. На всю страну. Когда стало известно, что Примадонну собираются признать иноагентом, «Фонтанка» решила вспомнить, что связывало певицу с Лениградом–Петербургом.



«Эй вы там, нааверху… Все знают — в гневе я страшна» Не то, чтобы в Советском Союзе никто не знал о сложном характере Аллы Борисовны, она всегда была темой кухонных разговоров: любили, осуждали, восхищались с момента ее первого появления на сцене в балахоне: «и вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес, и мой репертуар, а также гонорар, все это нужно знать всем позарез». В 1987 году этим разговорам жару поддал ленинградский скандал в гостинице «Прибалтийская» (сейчас «Cosmos Прибалтийская»).

В Советском Союзе наступило время гласности. У Аллы Пугачевой — гастроли, она по традиции приехала в гостиницу, в которой останавливалась всегда. Но случилось страшное — для администратора, которого она обругала. Ее двухэтажный люкс, номер 10 000, с видом на Финский залив оказался занят, и ей предложили такой же этажом выше. Подробности оскорблений, обрушившихся на администратора, долго смаковала пресса Советского сСза, которой вдруг это стало дозволено. Тогда же, кстати, была опробована, не впервые, конечно, но в новом формате, технология отмены, примененная для участников недавней «голой вечеринки». С осуждением высказалось Гостелерадио, выступления Пугачевой на несколько месяцев исчезли с экранов телевизоров, песни не крутили по радио.

«А я про все на свете с тобою забываю» Поговорили и забыли. Потому что за талант ей прощалось все. Любовь зрителей была безграничной, а петербуржцев — особенной после песни «Ленинград». В 1977 году исполнение песни на стихи Осипа Мандельштама, хоть и переиначенные, было невероятным событием. Оно удалось благодаря маленькой хитрости. Пугачева переименовала мандельштамовский Петербург в Ленинград и представила песню с названием «Монолог Лиды» — посвятила ленинградской певице Лидии Клемент, умершей в 1965 году. Но зрителей это не обмануло. Рассказывают, как с первых аккордов, с первых слов: «Я вернулась в мой город, знакомый до слез», на концерте во Дворце спорта «Юбилейный» все зрители встали и до конца слушали стоя. Многие плакали.

Скандал в гостинице не смог повлиять на отношение Аллы Борисовны к городу, в котором ей позволялось все. Здесь она могла экспериментировать. Именно на ленинградском телевидении показали ее первый клип (!) к песне «Айсберг» в 1984 году, когда этого жанра в стране не существовало. Его быстро сняли с показа — непонятно, почему. То ли худсовету поза на санях показалась вызывающей, то ли намек на биполярку не понравился в завершении клипа. Он, конечно, слабенький, можно сказать примитивный, но по тем временам точно передовой, потому что сравнивать тогда было не с чем, западного MTV никто не видел.

И на ленинградском же телевидении она попробовала себя в новом амплуа, выступая на «Музыкальном ринге» со своей «Панамой» в том же 1987 году. Любовь, похожая на сон В Ленинграде–Петербурге у нее была и «своя» концертная площадка — БКЗ «Октябрьский». Пугачева дружила с Эммой Лавринович — бессменным директором БКЗ более 50 лет. Лавринович сыграла большую роль в том, что свадьба Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым состоялась именно в Петербурге. И когда говорят о связи Пугачевой с нашим городом, непременно вспоминают о том, что штамп в паспорте ей и четвертому мужу поставили во Дворце бракосочетаний на Английской набережной 15 марта 1994 года.

Филипп Киркоров тогда выступал в «Октябрьском» с программой «Я не Рафаэль». После концерта в ресторане «Кэт» на Стремянной улице Эмма Лавринович напомнила ему, что он так любит Петербург, что со сцены «Октябрьского» пообещал жениться здесь. Мэр Петербурга Анатолий Собчак тут же пообещал все устроить. Через три дня молодожены расписались и из дворца все поехали в ресторан «Белла Леоне» на Владимирском проспекте, 9. Как вспоминал единственный журналист, приглашенный на свадьбу, Михаил Садчиков (тогда он работал в газете «Смена»), торжество было очень скромным: всего 20 человек, невеста без свадебного платья, все не напоказ. Среди 20 приглашенных были Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой. «Фонтанка» попросила Людмилу Нарусову рассказать историю бракосочетания, свидетельницей которого она была. Но Людмила Борисовна отказалась: «Алла Пугачева была знакома с Собчаком задолго до свадьбы, поэтому приняла его предложение. Но не хочу об этом говорить. Потому что всё, что сейчас говорится, используется против неё. Я считаю, что это неоправданная травля. Неоправданная и недостойная. Ее значение для страны велико, и не свадьбой с Киркоровым оно исчерпывается. Давайте оставим пока ее в покое».

Впрочем, наблюдая со стороны, об этой свадьбе очень много писали петербургские СМИ, в отличие от московских, не избалованные торжествами таких персон.

Фото: «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





«Засушите букет из моих песен на память»

В прощальном турне «Сны о любви», затеянном в связи с 60-летием Аллы Пугачевой весной 2009 года, после Москвы первым городом значился Киев, потом Донецк, Одесса, Минск. Петербург был на пятом месте.

Она приехала в начале июня, встречающим ее на Московском вокзале журналистам сказала: «Петербург я очень люблю. Поэтому, хотя тур и прощальный, я с вашим городом не прощаюсь. Буду приезжать». Большие концерты она давала тогда в Ледовом дворце два дня, любимая площадка — БКЗ «Октябрьский» не смог бы вместить столько желающих.

Она и правда не собиралась расставаться с Петербургом. Когда для Аллы Пугачевой по разным причинам впереди замаячила перспектива ухода со сцены, правительство Валентины Матвиенко выделило на Васильевском острове участок для строительства Театра песни Аллы Пугачевой. Предполагалось, что это будет концертный зал вместимостью до 12 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивалась в 15 млрд рублей. Но случился кризис, к проекту вернулись в 2011 году, хотя строить так и не начали. Проект не соответствовал генеральному плану Петербурга, с таким заявлением выступил депутат Алексей Ковалев в суде в 2014 году. Судебные тяжбы по поводу земли в устье Смоленки длились 8 лет. Их завершения Пугачева не дождалась — покинула проект в 2016-м. Инвесторы, вложившие более 3 млн долларов в «Театр песни Аллы Пугачевой», остались ни с чем.

В 2018-м она приехала на закрытую вечеринку Юридического форума, организованную Pen & Paper во дворе Михайловского замка. И там произнесла: «Я свою жизнь превратила в букет песен. Засушите его на память».

После этого поклонникам Пугачевой и правда пришлось засушить букет из ее песен — в Петербург она больше не приезжала. Зона отчужденья А год назад и портрет Примадонны исчез из галереи БКЗ «Октябрьский» одновременно с портретом Софии Ротару (в жизни певицы не любили друг друга, но их пути постоянно пересекались). Подруга Пугачевой — директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович призвала не искать в этом политических причин: «Время непростое».

В репертуаре Аллы Пугачевой спустя 20 лет после песни «Ленинград» появилась еще одна песня для нас — «В Петербурге сегодня гроза»: «Ты мой милый, родной человек, расстаемся как будто на век. Ты звонков моих больше не жди, в Петербурге сегодня дожди».

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»