«К Алле Борисовне вопросов нет». В БКЗ объяснили, куда пропал портрет Пугачёвой

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Из БКЗ «Октябрьский» пропали портреты Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева и Софии Ротару. Но в этом нет политической подоплёки, уверяют в руководстве концертного зала — к Алле Борисовне нет вопросов. Всё дело в том, что на их фотографиях сломались рамки. При этом в руководстве БКЗ политическую цензуру в целом не отрицают — время такое.



О том, что случилось с портретом Пугачёвой, «Фонтанке» рассказала директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачёвой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили накануне поклонники певицы. Первым выступили фанаты из клуба «Апрель» (судя по всему, назван в связи с тем, что в этом месяце у певицы день рождения). Со ссылкой на петербургских участников они рассказали, что обеспокоенные поклонники обратились к руководству БКЗ и предложили другим артистам в знак солидарности тоже снять портреты. В комментариях к обсуждению один из участников сообщества утверждает, что помимо Пугачёвой из галереи пропали портреты Софии Ротару и Валерия Леонтьева. Последнего, пишет зритель, он «не понимает, за что». «Фонтанка» спросила директора БКЗ: за что же?



— Эмма Васильевна, вопрос про портреты.

— Господи, ну неужели делать нечего журналистам? В понедельник мы снимаем всю экспозицию, портреты всех артистов. Пусть не ищут в этом политической подоплёки.

— Говорят, вам поклонники письма передавали.

— Я не интересовалась этой темой, потому что я очень не люблю и не участвую в склоках и дурацких письмах. Но я догадываюсь, что, наверное, письма писали фанатки Филиппа Киркорова, которые были на концерте. Пусть пишут. Что, мы с вами будем отвечать на каждое письмо?



— Давайте тогда объясним им, раз нет поводов волноваться.

— Если я буду каждому отвечать, некогда будет работой заниматься. Я иногда открываю Интернет, думаю: «Боже мой, людям нечего делать». Чтобы вот так заниматься проблемами, когда они даже и близко проблемами не являются, тратить время своё!.. Я 50 лет работаю в «Октябрьском», привыкла с утра до вечера работать, поэтому для меня это непонятно. Можете успокоить людей: у нас меняется вся галерея.

— Что будет вместо неё?

— Мы сделаем новую экспозицию об истории зала.



— Почему так получилось, что Ротару и Пугачёву сняли раньше остальных?

— Мы добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет. Пусть зрители успокоятся.

— А к кому есть вопросы? Наверняка сейчас есть проблемы с организацией концертов.

— Проблемы — как и у всех. Если артисты выступили против спецоперации, этих концертов у нас нет. Это на всех площадках.



— Есть список?

— Мы же следим за тем, что происходит. Мы читаем прессу. У нас есть пресс-менеджер. Мы отвечаем за работу зала. Если артист попадает в такой список, у нас концертов быть не может.

— Как вы определяете степень виновности артиста: если он голубя на аватарку поставил, то концертов не будет?

— Честно говоря, я бы на месте артистов работала и занималась творчеством. Всегда артисты несли культуру в массы и объединяли людей. Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют.



Время непростое, но мы живём в нашей стране и должны поддерживать нашу страну. Но я вас прошу, давайте не будем говорить о политике: одно и то же, уже просто невозможно. Раньше говорили о творчестве, а теперь только острые углы. Очень прошу: давайте про творчество. Давайте воспитывать молодёжь, это потерянное поколение, прививать ему любовь к искусству и нашей культуре. Я радуюсь, что у нас стали лучше продаваться билеты, где звучит наша музыка, продаются лучше билеты на симфонические оркестры, балет. Мы, конечно, не клуб, танцпола у нас нет, мы придерживаемся строгих правил, но мы гордимся тем, что у нас полно зрителей самого разного возрастного состава — от 6 лет и выше.

Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

