Суд в Петербурге отправил под стражу адвоката Александра-Сурена Арутюнова

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для адвоката Александра-Сурена Арутюнова. Об этом 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Накануне Арутюнов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал. Обвиняемый и защитник просили избрать домашний арест, но суд отправил Арутюнова под арест до 25 мая.

«Фонтанка» писала о задержании Арутюнова в деревне Глинка (Тосненский район Ленобласти). Следственный комитет Петербурга видит его причастным к убийству петербуржца. Причем это произошло еще в 1999 году, когда Арутюнов вместе с людьми Андрея Волова (Маленького) находились в «Крестах» по обвинению в бандитизме.