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    Суд в Петербурге отправил под стражу адвоката Александра-Сурена Арутюнова

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    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для адвоката Александра-Сурена Арутюнова. Об этом 27 марта сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

    Накануне Арутюнов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал. Обвиняемый и защитник просили избрать домашний арест, но суд отправил Арутюнова под арест до 25 мая.

    «Фонтанка» писала о задержании Арутюнова в деревне Глинка (Тосненский район Ленобласти). Следственный комитет Петербурга видит его причастным к убийству петербуржца. Причем это произошло еще в 1999 году, когда Арутюнов вместе с людьми Андрея Волова (Маленького) находились в «Крестах» по обвинению в бандитизме.

    Речь о ликвидации Дмитрия Матвеева, который тогда дал изобличающие показания в отношении группировки. К тому же в круг Волова-Маленького от своего источника в РУБОПе тогда еще поступила информация о тайном сотрудничестве Матвеева с органами.

    «Арутюнов, путём уговоров, сообщив Яковенко информацию о даче Матвеевым в качестве свидетеля показаний, изобличающих Арутюнова, Волова, Яковенко и иных участников банды по уголовному делу, склонил Яковенко совершить организацию убийства Матвеева, на что получил согласие», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Добавим, что Александр-Сурен Арутюнов, несмотря на яркое прошлое, в 2018 году занялся юридической практикой и вошёл в Международную коллегию адвокатов «Санкт-Петербург». Впрочем, как сообщили «Фонтанке» в руководстве коллегии, «Арутюнов в 2018 году действительно был принят в коллегию, однако отношения с коллективом и с руководством у него не сложились и около двух лет назад он был вынужден уйти из коллегии».

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    Адвокат Арутюнов
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