«Лучше находитесь дома». Сообщения с угрозами стрельбы в ТЦ Петербурга появились в чате детской игры

Жительница Москвы заявила об угрозе стрельбы в торговых центрах Петербурга. Сообщение об этом увидела ее 9-летняя дочь в онлайн-игре.



Как рассказала «Фонтанке» москвичка, днем 27 марта, после школы, девочка играла в «Роблокс», где есть чат для общения пользователей. В какой-то момент, по словам ребенка, там начали обсуждать трагедию в «Крокус сити холле», а затем появилось сообщение о торговых центрах Петербурга.



«Там было написано, что тем, кто живет в Петербурге, лучше находиться дома, потому что в ТЦ произойдет стрельба», — рассказал ребенок.

