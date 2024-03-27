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    «Лучше находитесь дома». Сообщения с угрозами стрельбы в ТЦ Петербурга появились в чате детской игры

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    Жительница Москвы заявила об угрозе стрельбы в торговых центрах Петербурга. Сообщение об этом увидела ее 9-летняя дочь в онлайн-игре.

    Как рассказала «Фонтанке» москвичка, днем 27 марта, после школы, девочка играла в «Роблокс», где есть чат для общения пользователей. В какой-то момент, по словам ребенка, там начали обсуждать трагедию в «Крокус сити холле», а затем появилось сообщение о торговых центрах Петербурга.

    «Там было написано, что тем, кто живет в Петербурге, лучше находиться дома, потому что в ТЦ произойдет стрельба», — рассказал ребенок.

    Девочка пожаловалась на переписку маме, однако показать сообщение не смогла — по словам ребенка, чат обнуляется при переходе на новый уровень в игре.

    «Когда я попросила ее вернуться, она сказала, что уже вернуться в это невозможно, так как она вышла на новый уровень. <...> Я уже давно ее предупреждала, чтобы она не вступала ни в какие переговоры. Она ничего не пишет, но вообще вопрос уже стоит, играть ли ей в эту игру», — говорит мать девочки.

    По словам матери, больше таких сообщений за сегодня они не видели. После инцидента женщина обратилась в полицию. Правоохранители проверяют информацию.

    После теракта в Подмосковье в Петербурге усилили меры безопасности. Под особым контролем — места проживания иностранцев и учебные заведения. Ранее «Фонтанка» писала о том, что особые меры безопасности начали предпринимать в торговых центрах Петербурга.

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