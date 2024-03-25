В Петербурге усилены меры безопасности после теракта в «Крокусе». Под особым контролем – места проживания иностранцев

В Петербурге под руководством губернатора Петербурга Александра Беглов прошло совещание по обеспечению мер безопасности.
Среди дополнительных мер, в частности, контроль за «местами компактного проживания иностранных граждан».
Новость дополняется.
Сейчас
+2˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, Без осадков
Ощущается как -1
2 м/с, зап
751мм
89%
Пробки
3/10
В Петербурге под руководством губернатора Петербурга Александра Беглов прошло совещание по обеспечению мер безопасности.
Среди дополнительных мер, в частности, контроль за «местами компактного проживания иностранных граждан».
Новость дополняется.
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.