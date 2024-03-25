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    В Петербурге усилены меры безопасности после теракта в «Крокусе». Под особым контролем – места проживания иностранцев

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    В Петербурге под руководством губернатора Петербурга Александра Беглов прошло совещание по обеспечению мер безопасности.

    Среди дополнительных мер, в частности, контроль за «местами компактного проживания иностранных граждан».

    Новость дополняется.

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