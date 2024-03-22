В заведениях в центре эвакуация. Людей выводят из баров на Некрасова и Рубинштейна

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге посетителей эвакуируют из заведений на Некрасова и Рубинштейна, сообщили «Фонтанке» в барах и ресторанах вечером 22 марта.

«Рассчитывают гостей, мы закрываемся», — рассказали «Фонтанке» в ресторане Hunt. Более подробной информации у сотрудников нет — поступил сигнал, попросили закрыться. О вынужденной эвакуации рассказали еще в четырех заведениях на Некрасова и Рубинштейна. На вопрос о причинах, сотрудники ответить затрудняются, но очень просят сохранять анонимность.

«Эвакуация по городу в связи с московским терактом», — сообщили в ресторане «48 стульев» на Рубинштейна. Еще в одном из баров на Некрасова рассказали, что эвакуироваться потребовали как можно быстрее и попросили не говорить посетителям о причинах закрытия заведения. Один из очевидцев рассказал «Фонтанке», что в паб Mollis ОМОН нагрянул чуть позже 22 часов вечера и попросил закрывать заведения. Со слов сотрудников, сейчас закрывают все бары и рестораны на улицах Некрасова, Жуковского и Рубинштейна.

«Всех рассчитали без паники. Мы уехали в паб на Казанскую — там всё мирно, отмечают 20-летие заведения», — рассказал «Фонтанке» очевидец. Корреспондент заметил правоохранителей и машину Росгвардии на Рубинштейна у бара Sizzle.

Как ранее сообщала «Фонтанка», после теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» началось усиление мер безопасности. По данным «Фонтанки», в пятницу вечером эвакуация началась в ТЦ «Галерея» и других крупных ТРЦ города.

