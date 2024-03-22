    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, южн

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    В заведениях в центре эвакуация. Людей выводят из баров на Некрасова и Рубинштейна

    6060
    обсудить
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге посетителей эвакуируют из заведений на Некрасова и Рубинштейна, сообщили «Фонтанке» в барах и ресторанах вечером 22 марта.

    «Рассчитывают гостей, мы закрываемся», — рассказали «Фонтанке» в ресторане Hunt. Более подробной информации у сотрудников нет — поступил сигнал, попросили закрыться. О вынужденной эвакуации рассказали еще в четырех заведениях на Некрасова и Рубинштейна. На вопрос о причинах, сотрудники ответить затрудняются, но очень просят сохранять анонимность.

    «Эвакуация по городу в связи с московским терактом», — сообщили в ресторане «48 стульев» на Рубинштейна.

    Еще в одном из баров на Некрасова рассказали, что эвакуироваться потребовали как можно быстрее и попросили не говорить посетителям о причинах закрытия заведения.

    Один из очевидцев рассказал «Фонтанке», что в паб Mollis ОМОН нагрянул чуть позже 22 часов вечера и попросил закрывать заведения. Со слов сотрудников, сейчас закрывают все бары и рестораны на улицах Некрасова, Жуковского и Рубинштейна.

    «Всех рассчитали без паники. Мы уехали в паб на Казанскую — там всё мирно, отмечают 20-летие заведения», — рассказал «Фонтанке» очевидец.

    Корреспондент заметил правоохранителей и машину Росгвардии на Рубинштейна у бара Sizzle.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», после теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» началось усиление мер безопасности. По данным «Фонтанки», в пятницу вечером эвакуация началась в ТЦ «Галерея» и других крупных ТРЦ города.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close