ЗакС окончательно упростил требования к стратегическим инвесторам Петербурга

В Петербурге смягчили условия, при которых компания может получить статус стратегического инвестора. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города приняло в окончательном, третьем чтении 27 марта.



Согласно новелле, для ряда областей будет снижен минимальный порог инвестирования — с 1 млрд до 750 млн рублей. Речь идет о разработке программного обеспечения, беспилотников и спортивных объектов, приборостроении, машиностроении, фармацевтике.



Компания из любой сферы сможет получить статус стратегического инвестора, если размер инвестиций составит 15 млрд рублей и более.



В рамках второго чтения парламент не поддержал поправки, которыми депутаты предлагали уточнить требования к инвесторам, в частности введением критериев улучшения жизни горожан, которые могли бы быть измерены.

