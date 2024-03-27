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    ЗакС окончательно упростил требования к стратегическим инвесторам Петербурга

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    В Петербурге смягчили условия, при которых компания может получить статус стратегического инвестора. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города приняло в окончательном, третьем чтении 27 марта.

    Согласно новелле, для ряда областей будет снижен минимальный порог инвестирования — с 1 млрд до 750 млн рублей. Речь идет о разработке программного обеспечения, беспилотников и спортивных объектов, приборостроении, машиностроении, фармацевтике.


    Компания из любой сферы сможет получить статус стратегического инвестора, если размер инвестиций составит 15 млрд рублей и более.

    В рамках второго чтения парламент не поддержал поправки, которыми депутаты предлагали уточнить требования к инвесторам, в частности введением критериев улучшения жизни горожан, которые могли бы быть измерены.

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