Голикова сообщила о стабилизации состояния у некоторых крайне тяжелых, раненных при теракте в «Крокусе»

Вице-премьер Татьяна Голикова продемонстрировала сдержанный оптимизм по поводу состояния крайне тяжелых пациентов, раненных во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС 26 марта.



«Те, кто у нас был в первые дни в состоянии крайне тяжелом, сейчас стабилизировались. Мы видим некоторую положительную динамику. Но все равно еще есть те, кто остается в крайне тяжелом состоянии», — процитировало издание вице-премьера.

Ранее Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщала, что по состоянию на 25 сентября в стационарах Москвы крайне тяжелое состояние сохранялось у восьмерых взрослых и ребенка, пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», 29 человек — в тяжелом состоянии.