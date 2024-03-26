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    Теракт в «Крокус Холле»

    Голикова сообщила о стабилизации состояния у некоторых крайне тяжелых, раненных при теракте в «Крокусе»

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    Вице-премьер Татьяна Голикова продемонстрировала сдержанный оптимизм по поводу состояния крайне тяжелых пациентов, раненных во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС 26 марта.

    «Те, кто у нас был в первые дни в состоянии крайне тяжелом, сейчас стабилизировались. Мы видим некоторую положительную динамику. Но все равно еще есть те, кто остается в крайне тяжелом состоянии», — процитировало издание вице-премьера.

    Ранее Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщала, что по состоянию на 25 сентября в стационарах Москвы крайне тяжелое состояние сохранялось у восьмерых взрослых и ребенка, пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», 29 человек — в тяжелом состоянии.

    26 марта минздрав Московской области опубликовал обновленный список госпитализированных и выписанных пациентов, доставленных в больницы Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле». Всего в документе 121 человек. Из них в стационарах — 91 человек, в их числе 5 детей. Выписаны 30 человек.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, осуществивших теракт. Арестованы семеро. По последним данным МЧС, погибли 139 человек, пострадали 182 человека.

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