ГАЗ хочет зарегистрировать оленя и Волгу

Еще в июне 2023 года Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Горьковский автозавод (ПАО «ГАЗ») планирует представить первую серийную модель автомобиля под обновленным брендом «Volga» летом-2024. Производство «Волги» будет осуществляться на площадках, которые освободили западные автопроизводители.

Автозавод также подал заявку на регистрацию нового товарного знака — символа ГАЗа — оленя. По данным РИА Новости, соответствующий документ был направлен в ведомство 13 марта.

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ, среди которых — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения.

ГАЗ хочет зарегистрировать товарный знак Volga. Как отмечает 26 марта «Российская газета», это следует из данных Роспатента.

Ранее на Горьковском автозаводе собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, однако в 2022 году ГАЗ и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке.

«РГ» напоминает, что в конце февраля на территории бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде (производственные площади ГАЗа) был замечен седан Changan Raeton Plus. В Сети тогда предположили, что этот «китаец» может стать основой новой Volga.



Это уже второе возвращение легендарного автомобильного бренда — после «Москвича», полную копию которого в феврале 2023 года протестировала «Фонтанка».

