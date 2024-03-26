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    Иностранца отправили в СИЗО из-за стрельбы возле ТРК в Петербурге. Он говорит, что хотел помочь приятелям

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    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для обвиняемого в хулиганской стрельбе у ТРК «ПИК» на улице Ефимова Исматулло Раджабова. 26 марта его заключили под стражу до 24 мая, сообщает пресс-служба судов.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    21-летнего гражданина Таджикистана обвиняют в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). По данным следствия, вечером 24 марта молодой человек выстрелил в воздух около торгово-развлекательного комплекса. На видео также попала драка с неустановленными лицами.

    Накануне хулигана задержали и предъявили обвинение. По данным «Фонтанки», Раджабов вину не отрицает. Он приехал из Таджикистана около шести лет назад, сейчас неофициально подрабатывает на Сенном рынке. Вечером 24 марта, по его словам, он был у ТРК «ПИК» с приятелем, когда увидел, как у знакомых по рынку завязалась драка с неизвестными, которых было кратно больше. Раджабов насчитал человек двадцать. Остановить безобразие решил выстрелом в землю, а осознав, поспешил уехать.

    Полицейским он заявил, что травматический пистолет с двумя патронами нашёл в середине месяца, гуляя у залива. После стрельбы выбросил оружие в Фонтанку.

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