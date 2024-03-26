Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

Ни о какой деприватизации и огосударствлении экономики речи не идет, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры.

Путин затронул работу Генпрокуратуры по возврату в госсобственность ряда крупных предприятий. «Ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идет и идти не может», — заявил Владимир Путин.

Однако президент подчеркнул, что работа прокуроров оправдана в случаях, когда «активы приобретены с нарушением закона и используются в ущерб государству».

Он призвал пресекать попытки использования полномочий прокуратуры в корыстных целях, давления на бизнес и участия в хозяйственных конфликтах, связанных с недобросовестной конкуренцией и схемами по переделу собственности.