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    Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

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    Ни о какой деприватизации и огосударствлении экономики речи не идет, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры.

    Путин затронул работу Генпрокуратуры по возврату в госсобственность ряда крупных предприятий. «Ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идет и идти не может», — заявил Владимир Путин.

    Однако президент подчеркнул, что работа прокуроров оправдана в случаях, когда «активы приобретены с нарушением закона и используются в ущерб государству».

    Он призвал пресекать попытки использования полномочий прокуратуры в корыстных целях, давления на бизнес и участия в хозяйственных конфликтах, связанных с недобросовестной конкуренцией и схемами по переделу собственности.

    Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил президенту РФ на законодательном уровне уточнить порядок пересмотра приватизационных сделок. Речь идет о сделках, которые были проведены с нарушениями. Для них союз предложил предусмотреть возможность выплаты компенсации активов по рыночной стоимости для бывших собственников.

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