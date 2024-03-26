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    На Стачек разочарованный в любви устроил стрельбу из окна. К оружию есть вопросы

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    Оригинальный способ справиться с душевными метаниями обернулся уголовным делом для жителя Кировского района Петербурга. Полицейские увезли из его квартиры арбалет и пистолет со стёртым заводским номером.

    О стрельбе на проспекте Стачек, 192, накануне около десяти часов утра сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 марта. По его словам, кто-то палил из окна дома.

    Подоспевшие на место полицейские нашли стрелка в одной из квартир. Им оказался 29-летний местный житель в расстроенных чувствах. Он поругался с подругой, которая ушла из дома, крепко выпил и схватился за пистолет — по предварительным данным, это ПМ со стёртым номером. Его происхождение мужчина объяснил коротко: нашёл на территории гаражей.

    Пистолет направлен на экспертизу. Среди изъятого также пара гильз, полтора десятка патронов и арбалет с четырьмя стрелами.

    Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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