На Стачек разочарованный в любви устроил стрельбу из окна. К оружию есть вопросы

Оригинальный способ справиться с душевными метаниями обернулся уголовным делом для жителя Кировского района Петербурга. Полицейские увезли из его квартиры арбалет и пистолет со стёртым заводским номером.



О стрельбе на проспекте Стачек, 192, накануне около десяти часов утра сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 марта . По его словам, кто-то палил из окна дома.