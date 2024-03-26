На Стачек разочарованный в любви устроил стрельбу из окна. К оружию есть вопросы

Оригинальный способ справиться с душевными метаниями обернулся уголовным делом для жителя Кировского района Петербурга. Полицейские увезли из его квартиры арбалет и пистолет со стёртым заводским номером.
О стрельбе на проспекте Стачек, 192, накануне около десяти часов утра сообщил прохожий, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Подоспевшие на место полицейские нашли стрелка в одной из квартир. Им оказался
Пистолет направлен на экспертизу. Среди изъятого также пара гильз, полтора десятка патронов и арбалет с четырьмя стрелами.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.