Космический корабль «Союз МС-25» пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз МС-25» успешно причалил к МКС, сообщает 25 марта госкорпорация «Роскосмос».
На станцию прибыли космонавты Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. На МКС их встречают Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Олегу Новицкому и Марине Василевской предстоит провести на орбите 14 суток. Возвращение домой — 6 апреля на корабле «Союз МС-24». Василевская — первая в истории Белоруссии женщина-космонавт.
Трейси Дайсон пробудет в космосе 184 дня и должна вернуться на Землю в сентябре на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Напомним, корабль «Союз МС-25» смогли отправить на орбиту Земли с космодрома Байконур лишь со второй попытки. В первый раз пуск был отменён примерно за 20 секунд до назначенного времени старта.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заявили, что двигатели ракеты «не включились в положенное время».
Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Он назвал нештатную ситуацию «вполне понятной» и уточнил, что экипаж «Союза МС-25» здоров и профессионально перенес отмену.