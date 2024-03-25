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    Космический корабль «Союз МС-25» пристыковался к МКС

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    Космический корабль «Союз МС-25» успешно причалил к МКС, сообщает 25 марта госкорпорация «Роскосмос».

    На станцию прибыли космонавты Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. На МКС их встречают Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

    Олегу Новицкому и Марине Василевской предстоит провести на орбите 14 суток. Возвращение домой — 6 апреля на корабле «Союз МС-24». Василевская — первая в истории Белоруссии женщина-космонавт.

    Трейси Дайсон пробудет в космосе 184 дня и должна вернуться на Землю в сентябре на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

    Напомним, корабль «Союз МС-25» смогли отправить на орбиту Земли с космодрома Байконур лишь со второй попытки. В первый раз пуск был отменён примерно за 20 секунд до назначенного времени старта.

    В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заявили, что двигатели ракеты «не включились в положенное время».

    Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Он назвал нештатную ситуацию «вполне понятной» и уточнил, что экипаж «Союза МС-25» здоров и профессионально перенес отмену.

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