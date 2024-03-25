«Без доказательной базы не имеет смысла». Посол России в Польше решил не посещать МИД страны после «ракетного инцидента»

Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать министерство иностранных дел Польши, куда его пригласили после ракетного инцидента. Андреев сказал, что польская сторона не предоставила доказательств того, что якобы российская ракета в течение 39 секунд находилась над территорией страны, пишет 25 марта РИА Новости.



По словам посла, беседовать на тему принадлежности ракеты без доказательной базы не имеет смысла и он «не получил от польской стороны внятного ответа».



Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он решил не посещать МИД Польши и предложил направить ноту по почте или курьером. Он также добавил, что Россия до сих пор ждет от Польши доказательств по декабрьскому инциденту.

