«Без доказательной базы не имеет смысла». Посол России в Польше решил не посещать МИД страны после «ракетного инцидента»

Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать министерство иностранных дел Польши, куда его пригласили после ракетного инцидента. Андреев сказал, что польская сторона не предоставила доказательств того, что якобы российская ракета в течение 39 секунд находилась над территорией страны, пишет 25 марта РИА Новости.
По словам посла, беседовать на тему принадлежности ракеты без доказательной базы не имеет смысла и он «не получил от польской стороны внятного ответа».
Собеседник агентства констатировал, что в сложившейся ситуации он решил не посещать МИД Польши и предложил направить ноту по почте или курьером. Он также добавил, что Россия до сих пор ждет от Польши доказательств по декабрьскому инциденту.
Военные Польши утром 24 марта заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. Представители оперативного командования Польши утверждают, что в 04:23 по местному времени (в 06:23 по Москве) российская ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши, но менее чем через минуту она изменила курс и покинула границы страны.
Это не первое заявление польских военных о появлении ракет в небе над Польшей после начала боевых действий между Россией и Украиной. Так, 4 марта на территории Польши упал «неизвестный военный объект». В конце декабря прошлого года ВС Польши заявляли еще об одной ракете, которая пролетела через воздушное пространство страны.