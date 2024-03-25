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    В российских торговых центрах может появиться вооруженная охрана. Это обсуждается в Госдуме

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    В российских торговых центрах может появиться вооруженная охрана. Об этом 25 марта в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Он подчеркнул, что по закону частные охранные организации не должны быть на постах с оружием, однако, оно должен присутствовать в их арсенале.

    «У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе — несли службу без оружия и даже без спецсредств», — отметил Александр Хинштейн.

    Также депутат подчеркнул, что он вместе с коллегами уже начал обсуждать инициативу, согласно которой в крупных торговых центрах частные охранные организации будут обеспечены оружием. Для этого в соответствующий закон внесут изменения, если инициатива будет принята.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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