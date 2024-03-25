Кремль: президент Путин проведет совещание после теракта в «Крокусе»

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру», — сообщил представитель Кремля.
Также Песков не стал комментировать ход следствия и призвал ориентироваться на официальную информацию о расследовании теракта.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что данные разведки США идут по линии спецслужб и не предоставляются Кремлю.
«Они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается», — уточнил он.
Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.