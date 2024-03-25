Кремль: президент Путин проведет совещание после теракта в «Крокусе»

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру», — сообщил представитель Кремля.



Также Песков не стал комментировать ход следствия и призвал ориентироваться на официальную информацию о расследовании теракта.