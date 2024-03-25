    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    751мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.61eur100.22

    Теракт в «Крокус Холле»

    Кремль: президент Путин проведет совещание после теракта в «Крокусе»

    2373
    1 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру», — сообщил представитель Кремля.

    Также Песков не стал комментировать ход следствия и призвал ориентироваться на официальную информацию о расследовании теракта.

    Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что данные разведки США идут по линии спецслужб и не предоставляются Кремлю.

    «Они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается», — уточнил он.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковКремль
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close