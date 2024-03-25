Организаторы концерта «Пикника» в Петербурге: будет ли он — еще не решено

Организаторы концерта группы «Пикник» в Петербурге сообщили, что информация о том, что концерт
«Этот вопрос сейчас обсуждается, — рассказали «Фонтанке» в Фонде развития культуры «ЕВА». — Группа хочет провести концерт памяти, все средства с которого пойдут пострадавшим, но у них и оркестра все инструменты и оборудование сгорели».
Утром 25 марта на официальной странице БКЗ «Октябрьский» в соцсетях появилась информация о том, что концерт группы «Пикник», запланированный на
Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковном Crocus City Hall вооруженные люди ворвались в зал и открыли стрельбу по посетителям, а также подожгли концертный зал. В результате теракта погибли