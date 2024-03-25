Организаторы концерта «Пикника» в Петербурге: будет ли он — еще не решено

Организаторы концерта группы «Пикник» в Петербурге сообщили, что информация о том, что концерт 27 марта в БКЗ «Октябрьский» состоится, была преждевременной. Судьба мероприятия еще решается.



«Этот вопрос сейчас обсуждается, — рассказали «Фонтанке» в Фонде развития культуры «ЕВА». — Группа хочет провести концерт памяти, все средства с которого пойдут пострадавшим, но у них и оркестра все инструменты и оборудование сгорели».

