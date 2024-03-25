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    Организаторы концерта «Пикника» в Петербурге: будет ли он — еще не решено

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    46 комментариев

    Организаторы концерта группы «Пикник» в Петербурге сообщили, что информация о том, что концерт 27 марта в БКЗ «Октябрьский» состоится, была преждевременной. Судьба мероприятия еще решается.

    «Этот вопрос сейчас обсуждается, — рассказали «Фонтанке» в Фонде развития культуры «ЕВА». — Группа хочет провести концерт памяти, все средства с которого пойдут пострадавшим, но у них и оркестра все инструменты и оборудование сгорели».

    Утром 25 марта на официальной странице БКЗ «Октябрьский» в соцсетях появилась информация о том, что концерт группы «Пикник», запланированный на 27 марта, состоится. Позже эта запись была удалена.

    Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковном Crocus City Hall вооруженные люди ворвались в зал и открыли стрельбу по посетителям, а также подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

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    Комментарии 46

    иван25 Мар 2024 в 12:40
    а я не пойду. мало ли...
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