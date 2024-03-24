    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    748мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Развожаев: попадания в три жилых дома зафиксированы после украинского обстрела Севастополя

    1367
    обсудить

    Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев днем в воскресенье, 24 марта, рассказал в своем Telegram-канале, что во время ночной атаки ВСУ в городе были задеты три жилых дома. Ранее он назвал этот ракетный обстрел самым массированным за последнее время.

    По данным Развозжаева, осколок снаряда попал в дом на улице Ялтинской, где в результате умер мужчина 65 лет. Всё здание было отключено от газа. Другой осколок повредил квартиру на улице Гранатной: там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба. Еще один осколок разбил окно в квартире на Симферопольском шоссе.

    Помощь людям с временным жильем не понадобилась, восемь человек переехали жить к родственникам.

    Травмы во время обстрела получили четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Речь идет о резаных ранах рук и ног. Кроме того, в результате ночной атаки пострадал общественный транспорт: выбиты стекла у нескольких катеров, 16 автобусов, троллейбуса и машины социального такси.

    Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Севастополя Развожаев назвал атаку на город массированной — сбито больше 10 ракет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СевастопольОбстрел ВСУ
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close