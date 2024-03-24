Развожаев: попадания в три жилых дома зафиксированы после украинского обстрела Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев днем в воскресенье, 24 марта, рассказал в своем Telegram-канале, что во время ночной атаки ВСУ в городе были задеты три жилых дома. Ранее он назвал этот ракетный обстрел самым массированным за последнее время.
По данным Развозжаева, осколок снаряда попал в дом на улице Ялтинской, где в результате умер мужчина
Помощь людям с временным жильем не понадобилась, восемь человек переехали жить к родственникам.
Травмы во время обстрела получили четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Речь идет о резаных ранах рук и ног. Кроме того, в результате ночной атаки пострадал общественный транспорт: выбиты стекла у нескольких катеров, 16 автобусов, троллейбуса и машины социального такси.
Ранее «Фонтанка» писала, что губернатор Севастополя Развожаев назвал атаку на город массированной — сбито больше 10 ракет.