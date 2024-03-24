Развожаев: попадания в три жилых дома зафиксированы после украинского обстрела Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев днем в воскресенье, 24 марта, рассказал в своем Telegram-канале, что во время ночной атаки ВСУ в городе были задеты три жилых дома. Ранее он назвал этот ракетный обстрел самым массированным за последнее время.



По данным Развозжаева, осколок снаряда попал в дом на улице Ялтинской, где в результате умер мужчина 65 лет . Всё здание было отключено от газа. Другой осколок повредил квартиру на улице Гранатной: там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба. Еще один осколок разбил окно в квартире на Симферопольском шоссе.