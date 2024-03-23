Губернатор Севастополя Развозжаев назвал атаку на город массированной, сбито больше 10 ракет

Ракетная атака на Севастополь продолжается поздним вечером 23 марта. Губернатор сообщает о еще одном пострадавшем.

Сводку из Севастополя публикует глава города Михаил Развозжаев. Попадания зафиксированы в офисное здание на улице Руднева, на Батумской поврежден многоквартирный дом, задело газовую трубу. Женщина ранена, у нее травма руки.

На улице Юхарина Балка обломки ракеты упали на проезжую часть, еще один дом поврежден на Качинском шоссе.

Ранее Развозжаев написал, что осколком был ранен ребенок. Власти города призывают всех оставаться в укрытиях.