    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    747мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Боевые действия

    В Севастополе звучат взрывы, пострадал ребенок. Губернатор призвал оставаться в укрытиях

    2937
    обсудить

    Системы ПВО работают в Севастополе поздним вечером 23 марта. Губернатор региона сообщил, что пострадал ребенок.

    По данным главы города Михаила Развозжаева, сбито несколько целей. Спасательная служба докладывает, что на одной из улиц ребенка ранило осколком. На другой улице упали осколки снарядов, загорелась машина и трава на участке.

    «Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил Развозжаев.

    Он также призвал всех горожан и туристов оставаться в укрытиях или безопасных местах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close