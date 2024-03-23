В Севастополе звучат взрывы, пострадал ребенок. Губернатор призвал оставаться в укрытиях

Системы ПВО работают в Севастополе поздним вечером 23 марта. Губернатор региона сообщил, что пострадал ребенок.

По данным главы города Михаила Развозжаева, сбито несколько целей. Спасательная служба докладывает, что на одной из улиц ребенка ранило осколком. На другой улице упали осколки снарядов, загорелась машина и трава на участке.

«Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил Развозжаев.

Он также призвал всех горожан и туристов оставаться в укрытиях или безопасных местах.