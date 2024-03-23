«Зенит» пообещал направить пострадавшим в теракте средства от матча с «Балтикой»

Футбольный «Зенит» анонсировал помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокусе». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба команды.



Клуб обещает направить в помощь все средства от домашнего матча с «Балтикой» на Газпром Арене. Игра состоится 7 апреля. Билеты, к слову, не считая VIP-лож, стоят от 300 до 2200 рублей.



Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

