«Мисс Тверь», сотрудница Центробанка, инвалид-колясочник: кто еще погиб в теракте в «Крокусе»

Известно уже о 143 погибших при теракте в Crocus City Hall. Наши коллеги из Starhit.ru собрали истории некоторых из них.



Одной из жертв теракта стала «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова. Женщине было 42 года, у нее остались муж и двое детей. Она очень любила группу «Пикник» и старалась не пропускать их концертов.