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    RT: Машина террористов сбила у «Крокуса» восьмилетнего мальчика

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    После совершения теракта в «Крокусе» автомобиль террористов, предположительно, сбил восьмилетнего мальчика. Об этом 23 марта пишет RТ в телеграмм-канале.

    Семья пострадавшего мальчика пошла на концерт в полном составе – отец, мать, 11-летняя дочь и сын, пишет издание со слов его отца Игоря. Когда началась стрельба, они успели быстро выбраться из здания на улицу. И в этот самый момент увидели, что на них едет белый Renault. Машина, уверяет Игорь, неслась на всей скорости, специально сбила сына и наехала на него. Мужчину и девочку автомобиль задел по касательной, они отделались ушибами. Мальчик же в тяжелом состоянии попал в больницу – у него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и бедра. Врачи пока прогнозов не делают, переживает отец ребенка.

    Белый Renault, на котором уезжали от «Крокуса» подозреваемые, обнаружили ночью в Брянской области в районе деревни Хацунь. В машине были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана. В Душанбе уже поспешили назвать фейком причастность граждан Таджикистана к теракту в «Крокусе». В МВД России заявили, что все четверо задержанных за теракт — иностранцы. Но не уточняется, какое у них гражданство.

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