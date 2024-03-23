МЧС: Открытое горение в «Крокусе» ликвидировано

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в пострадавшем от теракта «Крокус сити холле». Об этом 23 марта сообщает МЧС России.
Пожарные работают на месте трагедии. Разбор завалов продолжается.
Судя по видео от МЧС, от концертного зала остались лишь руины. Спасатели вручную разбирают завалы внутри сгоревшего здания. «Завал сложный, практически весь состоит из хаотично разбросанного металла. Резать приходится все практически вручную. Никакая тяжелая техника на месте работать не может», — говорит начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» по Москве Андрей Туманов.