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    Глава фракции ЕР высказался о возможности смертной казни для террористов

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    Глава фракции Единой России в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос о введении смерной казни для террористов будет рассмотрен парламентом. Он заверил, что решение будет отвечать ожиданиям общества.

    Как сообщает РИА Новости, 23 марта депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что намерен инициировать вопрос о смертной казни для тех, кого суд признает виновным в теракте.

    Дискуссию поддержал глава фракции ЕР Васильев. «Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    В настоящее время максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, предусмотрено третьей частью статьи 205 УК РФ (террористический акт). Она применяется в случае если есть погибшие или теракт был совершен с использованием радиоактивных, ядовитых, отравляющих веществ.

    Число жертв теракта в Красногорске продолжает расти по мере разбора завалов после пожара. На данный момент, по официальным данным, найдены 133 тела. 24 марта объявлен общенациональный траур. Владимир Путин в субботу днем выступил с обращением к россиянам.

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