В России открыли сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Подмосковье

Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус сити холл» в Подмосковье.
Сбор открыт для всех неравнодушных людей, которые не могут оставаться в стороне и готовы помочь.
Публикуем реквизиты:
Наименование:
РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле»
Подробнее на сайте мывместе.рф
Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.
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