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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    В России открыли сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Подмосковье

    1922

    Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус сити холл» в Подмосковье.

    Сбор открыт для всех неравнодушных людей, которые не могут оставаться в стороне и готовы помочь.

    Публикуем реквизиты:

    Наименование:

    РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

    ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

    Расчётный счёт: 40703810100020000067

    Банк: ПАО Сбербанк

    БИК: 044525225

    Корр. счет: 30101810400000000225

    Назначение платежа:

    Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле»

    Подробнее на сайте мывместе.рф

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

    Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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